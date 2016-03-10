На Закарпатье водители продолжают блокирование движения на украинско-словацкой границе (фоторепортаж)

Сегодня, 10 марта, блокирования украинско-словацкой границы на Закарпатье продолжают до 30 автомобилей, сообщает Mukachevo.net.

Также отмечается, что в настоящее время движение блокируют автомобили, которые не были замечены вчера.

Предварительно в 10:00 должен был начаться круглый стол с протестующими в ОГА при участии руководства таможни и области.

Таким образом, блокирование КПП «Ужгород» продолжается уже фактически сутки. Параллельно с этим протесты прошли в среду также на КПП «Солотвино» (граница с Румынией) и «Малый Березный» (граница со Словакией).

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Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области около 100 автомобилей с иностранными номерами утром 9 марта заблокировали движение на КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе. Отмечается, что за несколько часов акции к активистам не подошел никто из руководителей таможни и власти Закарпатья.

Поводом для акции блокирования стало сообщение Закарпатской таможни ДФС Украины в Закарпатской области от 4 марта, что справка с СТО о ремонте автомобиля больше не является основанием для отсрочки технического пересечения границы, которая является обязательным для автомобилей с иностранной регистрацией.