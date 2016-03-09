На Донетчине СБУ задержала боевика "казачьей" группировки террористов (видео)
15:01, 09 марта 2016Общество
1695
В поселке Очеретино Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали боевика террористической организации "ЛНР".
На Донетчине СБУ задержала боевика "ЛНР" / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Днепропетровщины присоединился к одной из "казачьих" группировок террористов в марте 2015 года с целью подзаработать.
Получив оружие и пройдя боевую подготовку, он дежурил при штабе незаконного вооруженного формирования, основной задачей которого было проведение огневой разведки.
Читайте такжеНа Донбассе задержали боевика "ЛНР", который воевал вместе с "казаками" (видео)
Не получив обещанных денег (5 тысяч российских рублей ежемесячно) боевик покинул своих сообщников и пытался вернуться домой по поддельным документам.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter