На Донетчине СБУ задержала боевика "казачьей" группировки террористов (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Днепропетровщины присоединился к одной из "казачьих" группировок террористов в марте 2015 года с целью подзаработать.

Получив оружие и пройдя боевую подготовку, он дежурил при штабе незаконного вооруженного формирования, основной задачей которого было проведение огневой разведки.

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Не получив обещанных денег (5 тысяч российских рублей ежемесячно) боевик покинул своих сообщников и пытался вернуться домой по поддельным документам.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.