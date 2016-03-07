"Вы - тепло, к которому мы возвращаемся": Десантники записали трогательное поздравление с 8 марта на передовой (видео)
21:17, 07 марта 2016Общество
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Десантники пожелали украинкам мирного неба над головой и настоящих мужчин в их жизни.
Десантники поздравили женщин с наступающим праздником / Скриншот
25-я бригада Воздушно-десантных войск Украины поздравила женщин с 8 марта, записав трогательное видео на передовой.
Они пожелали всем женщинам дождаться своих сыновей, братьев и мужей с фронта.
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"Мы далеко от вас и не сможем подарить цветы и подарки, но точно сможем сохранить мир в ваших домах", - говорят бойцы.
"Вы - тепло, к которому мы всегда возвращаемся и свет, к которому всегда летим", - отметили военные.
Десантники пожелали украинкам мирного неба над головой и настоящих мужчин в их жизни.
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