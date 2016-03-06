На Донетчине СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего к родителям (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник с июня и до конца 2014 года нес боевые дежурства в Авдеевке и селе Спартак. Как рассказал сам задержанный, из Спартака он вел огонь по силам антитеррористической операции, находившимся на шахте "Бутовка-Донецкая" на окраине Донецка.

Он также "служил" на базе незаконного вооруженного формирования "Восток". После выхода из состава своей преступного группировки боевик остался жить в Донецке.

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Сотрудники спецслужбы задержали боевика в его родном поселке на подконтрольной украинской власти территории, куда он приехал к родителям.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.