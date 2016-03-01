Почти половина украинцев оценили работу миссии ОБСЕ на Донбассе негативно – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.

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Согласно данным опроса, в той или иной степени негативную оценку деятельности миссии ОБСЕ выразили 46,9% респондентов.

Положительно к работе СММ относятся 35,6% украинцев.

В частности, 19,6% опрошенных ответили, что оценивают деятельность миссии ОБСЕ явно отрицательно, а 27,3% - скорее отрицательно. 7,2% указали, что оценивают ее явно положительно, а 28,4% - скорее положительно.

Вместе с тем 17,5% респондентов не смогли ответить на вопрос.

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Всего с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. лиц в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность исследования не превышает +/- 2,2%.