После закрытия пункта пропуска "Зайцево" людям приходится идти на работу по минному полю - ОБСЕ
15:06, 04 февраля 2016Общество
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После закрытия пункта пропуска "Зайцево" людям приходится идти по минному полю на работу в Артемовск.
REUTERS
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг, передает "112 Украина".
Хуг рассказал, что накануне в больницу Дзержинска попали двое жителей Зайцево, которые наступили на растяжку около пропускного пункта и получили ранения.
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"Мины вокруг пропускных пунктов являются распространенным явлением. Мы видели их на этой неделе на блокпосту так называемой "ДНР" в Ясиноватой и возле украинского блокпоста в Марьинке", - отметил Хуг.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, пограничники закрыли пункт пропуска "Зайцево" на неопределенный срок. В штабе АТО заявили, что пророссийские боевики хотят его "стереть с лица земли".
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