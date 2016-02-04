После закрытия пункта пропуска "Зайцево" людям приходится идти на работу по минному полю - ОБСЕ

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг, передает "112 Украина".

Хуг рассказал, что накануне в больницу Дзержинска попали двое жителей Зайцево, которые наступили на растяжку около пропускного пункта и получили ранения.

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"Мины вокруг пропускных пунктов являются распространенным явлением. Мы видели их на этой неделе на блокпосту так называемой "ДНР" в Ясиноватой и возле украинского блокпоста в Марьинке", - отметил Хуг.