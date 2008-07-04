Эксперты назвали самое резонансное событие июня (топ-10)

Эксперты называют самым резонансным событием июня заявление России о намерении c 2009 года вдвое увеличить стоимость газа для Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН рейтинге резонансных событий Украины, подготовленном Коммуникационной группой PRT совместно с ИЦ «Элвисти» и компанией «Мониторинг СМИ Украины».

Более 100 независимых ведущих экспертов из разных сфер деятельности на первое место поставили экономическое событие, не смотря на активность и значимость таких политических событий, как дискуссии о распаде коалиции и блокирование фракцией БЮТ работы Верховной Рады, отмечают в PRT.

В частности, первая десятка событий июня в номинации «Экономика», кроме вышеуказанного, выглядит так: на втором месте – скандал вокруг закрытия шахты им. Засядько. Далее следуют: ограничение Национальным банком потребительского кредита, снижение таможенной пошлины на ввоз в Украину автомобилей, увеличение стоимости железнодорожных билетов с 01 июня 2008 г, увеличение не декларируемой сумы ввоза и вывоза из Украины валюты до 10 тыс. евро, инициирование Министерством финансов Украины отмены 10 налогов и уменьшение начислений в фонд заработной платы, переход украинских авиакомпаний на международную систему электронных билетов, разрешение НКРС устанавливать тарифы Укртелекома на междугородную и международную связь, увеличение правительством уставного фонда Укрэксимбанка на 100 млн. грн.

В номинации рейтинга «Политика» среди 10 наиболее резонансных событий июня на первом месте стоит распад коалиции и выход из нее Игоря РЫБАКОВА и Юрия БУТА.

На втором месте - блокирование фракцией БЮТ работы Верховной Рады. Далее идут: решение о выводе Черноморского флота России с территории Крыма 29 мая 2017 года; увольнение заместителя председателя Киевской городской администрации Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ; агитация главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ за «Единый Центр».

Далее в номинации «Политика» следуют международные события (с 6-го по 10-е место): первая рабочая встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА; заявление Германии и Польши о совместном проведении Евро–2012 в случае признания Украины не готовой к проекту; визит генерального секретаря НАТО в Украину; участие Юлии ТИМОШЕНКО в саммите в Брюсселе; подписание в Лиссабоне Дорожной карты украинско-португальских отношений на 2008-2012 годы.