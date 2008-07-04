Начнется строительство нового корвета для украинских ВМС

Командующий Военно-Морских Сил Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ надеется, что в следующем году на судостроительном заводе в Николаеве будет заложено строительство нового корабля класса корвет для украинских ВМС.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов о перспективах пополнения флота новыми кораблями, вице-адмирал, в частности, отметил: „Мы уже выполнили программу по эскизному проектированию нового, современного, с новейшими технологиями корвета, и с марта этого года приступили к техническому проекту. Тот план, который был утвержден и министром обороны Украины, и начальником Генерального штаба, выполняется в полной мере”.

Как добавил на этот счет командующий, „пока все идет согласно плану. Пока что проблем с подготовкой технического проекта нет, и финансирование, которое было запланировано на технический проект этого корабля еще в прошлом году, оно есть и оно выполняется. Это около 40 миллионов, и достаточно этого для технического проекта”. По мнению командующего, „сейчас очень важной является выработка взаимодействия многих министерств нашей экономики, потому что свыше 60 процентов - производство нашей экономики” (имеется в виду, что более чем на 60% корабль будет строиться при участии украинских предприятий - УНИАН).

Как считает командующий, „новый корвет водоизмещением от 2,5 до 3 тысяч тонн с вертолетом на борту и современным оборудованием является чрезвычайно важным для Военно-Морских Сил, и мы планируем, что в будущем году уже будет осуществлена закладка этого первого корабля на Николаевском заводе”. По мнению И.ТЕНЮХА, „это будет новая эпоха в Военно-Морских Силах”. По его информации, для ВМС Украины планируется построить более 10 таких кораблей, что, по убеждению командующего, будет являться „очень значимым, существенным, весомым вкладом в укрепление боеготовности и боеспособности в целом Военно-Морских Сил”.