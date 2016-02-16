В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение из-за паводка и лавиноопасности

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском центре по гидрометеорологии.

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Согласно сообщению, по прогнозам Закарпатского гидрометцентра, по состоянию на утро вторника, 16 февраля, на реках области сформировался невысокий снежно-дождевой паводок.

По данным синоптиков, на большинстве постов максимальные уровни воды прошли ночью и под утро. «Ожидаются максимальные уровни над нулем постов на реке Тиса возле г. Тячев на уровне 2,3-2,8 метра в первой половине дня 16 февраля; на Тисе возле г. Хуст – на уровне 2,4-2,9 метра днем, на Боржаве в районе с. Б. Реметы – на уровне 5,5-6 метров во второй половине дня», - добавили в гидрометцентре.

По данным синоптиков, произойдет подтопление сельхозугодий отдельных населенных пунктов Иршавского района, вода выйдет на автодорогу «Виноградово-Шаланки».

Также, по данным Закарпатского гидрометцентра, 16 февраля на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью сохраняется III, повышенная, степень лавинной опасности.

«Распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерное, наблюдаются большие карнизы. Снег старый, слежавшийся, мокрый. Снежный покров на крутых склонах недостаточно закреплен. Поэтому схождение лавин возможно при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно спонтанное схождение малых и некоторых средних лавин и карнизов», - уточнили в гидрометцентре.