Девушки-медики приносят Военную присягу (фоторепортаж)

Студенты-медики во время торжественной церемонии принесения Военной присяги, 29 июня 2008 г. В этот день на базе отдельного Новороссийско-Киевского полка Президента Украины студенты Национального медицинского университета им. Богомольца, медицинского института Украинской ассоциации народной медицины и Института экологии и медицины принесли Военную присягу на верность украинскому народу.

Военно-медицинская подготовка, которую проходят все врачи, должна подготовить медика к действиям в условиях военного времени, как специалиста медицинского обеспечения войск, а в условиях мирного времени – как специалиста ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и медицинского обеспечения пораженного населения.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН