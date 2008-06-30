Девушки-медики приносят Военную присягу (фоторепортаж)

08:00, 30 июня 2008
Общество
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Плац предоставил Президентский полк

Студенты-медики во время торжественной церемонии принесения Военной присяги, 29 июня 2008 г. В этот день на базе отдельного Новороссийско-Киевского полка Президента Украины студенты Национального медицинского университета им. Богомольца, медицинского института Украинской ассоциации народной медицины и Института экологии и медицины принесли Военную присягу на верность украинскому народу.

Военно-медицинская подготовка, которую проходят все врачи, должна подготовить медика к  действиям в условиях военного времени, как  специалиста медицинского обеспечения войск, а в условиях мирного времени – как  специалиста ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и медицинского обеспечения пораженного населения.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

 

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