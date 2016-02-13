В Минобороны рассказали о новой системе по борьбе с коррупцией

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, об этом сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак во время брифинга для военных СМИ на тему предотвращение коррупционных проявлений в оборонном ведомстве.

«В каждой воинской части и предприятии назначены внештатные уполномоченные должностные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции, - отметил Руснак. – Эти люди наделены функциями антикоррупционных экспертов при принятии командирами (начальниками) решений и издании приказов в управленческой и финансово-хозяйственной сферах».

Руснак напомнил также о создании в ноябре прошлого года Комиссии по мониторингу и координации выполнения Антикоррупционной программы. «Комиссия работает под моим председательством, в ее состав входят руководители ведущих департаментов и управлений. Вчера состоялось ее заседание, во время которого рассматривались вопросы состояния выполнения Антикоррупционной программы Минобороны в 2015 году», – сообщил Руснак.

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Он отметил, что Антикоррупционная программа Минобороны предусматривает проведение 103-х мероприятий, 74 из которых были запланированы на 2015 и начало 2016 года.

По его словам, ход реализации задач и мероприятий Программы в целом оценивается положительно.

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«В плановом порядке выполняются мероприятия по совершенствованию военной кадровой политики, проведению реформ в сфере государственных закупок, материального, продовольственного, вещевого, медицинского обеспечения военнослужащих, обеспечению прозрачности выполнения бюджетных программ, развитию внутреннего аудита», - сказал первый заместитель министра обороны.