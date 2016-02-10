Нацгвардия будет реформирована в два этапа до 2020 года - командующий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании совместной коллегии МВД и Минюста на тему: "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан" сегодня в Киеве.

«Сегодня созданы рабочие группы, и на этапе подготовки реформирования мы проводим консультации с нашими зарубежными партнерами, формируем концепцию реформирования Нацгвардии», - заявил Аллеров.

«В первую очередь мы предполагаем изменить систему управления, адаптировать ее по направлениям и тем принципам, которые существуют в Европе и других странах мира. Система реформирования будет включать смену органов управления, организационно-штатной структуры. Серьезным этапом станет подбор кадров, их подготовка», - добавил Аллеров.

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Также, по словам командующего, в ходе реформирования Нацгвардии планируется изменить систему логистики.

«Всю систему реформирования предварительно мы разбили на два этапа: первый этап - 2016-2017 годы и второй этап - это 2018-2020 годы», - заявил он.

Кроме того, Аллеров добавил, что на первом этапе приоритетным будет изменение организационно-штатной структуры формирования, доведение системы управления до стандартов НАТО.

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Также он отметил, что в Нацгвардии начато создание новой современной структуры – бригады быстрого реагирования.