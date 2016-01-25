В Крыму объяснили, почему Сафина и Ришар отказались выступать перед оккупантами

Об этом заявил "вице-премьер правительства" аннексированного полуострова Дмитрий Полонский, передает РИА Новости.

"Для этих коллег самое главное – это деньги. Для кого-то важнее честь, совесть, деловая репутация, а для кого-то важны деньги. Пусть эта история остается на их совести", - сказал он.

Читайте такжеФранцузский актер Пьер Ришар отказался выступать перед оккупантами в Крыму

"Вице-премьер" при этом уверен, что количество артистов, в том числе международного уровня, которые приезжают с гастролями в оккупированный Крым, "не уменьшится, так как решения Сафины и Ришара - не показательны".

Напомним, ранее итальянский певец Алессандро Сафина отменил запланированные на февраль концерты в Крыму.

Вчера стало известно, что французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в оккупированный Крым, где 10 и 11 февраля планировались его выступления со спектаклем "Пьер Ричард III".