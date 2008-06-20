2 тонны леса сели на мель под Одессой

08:59, 20 июня 2008
Общество
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Экипаж работает "в обычном режиме"

В Одесской области, в городе Белгород-Днестровский при выходе из порта село на мель судно "Деймонд" (флаг Камбоджи), везущее в Турцию 2 тыс. тонн леса.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, корпус судна повреждений не получил. Экипаж из 13 человек продолжает работать в обычном режиме.

К работам по снятия судна из мели привлечено три буксира.

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