В Харькове начался отбор претендентов в спецназ Национальной полиции КОВД

В Харькове начался отбор претендентов в спецподразделение полиции Корпус оперативного внезапного действия (КОВД).

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, отбор кандидатов начался 11 января на базе Харьковского национального университета внутренних дел.

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По данным полиции, для участия в конкурсе подали заявки 460 человек. Прежде всего представители добровольческих батальонов, бойцы спецбатальйонов полиции особого назначения и других подразделений.

"Претенденты на службу в подразделении должны были за определенное нормативами время преодолеть дистанцию, сдать подтягивание на перекладине и так называемые тесты Купера - ряд упражнений, разработанных американским врачом в 1968 году для армии США, которые определяют уровень физической подготовки", - отметили в МВД.

"Во время отбора за результатами внимательно следят инструкторы, которые уже прошли обучение у лучших специалистов из США. Те претенденты, которые по своим показателям отлично справились с заданиями, должны будут продемонстрировать огневую подготовку. После чего их ждут психологические тесты, пятидневный курс выживания и проверка на полиграфе", - отметил начальник отдела организации деятельности Департамента КОВД Иван Худоба.

Кандидатов, которые пройдут отбор, распределят по трем группам – А, Б, С. В первую группу будет набрано 100 человек, которые непосредственно станут бойцами штурмового взвода, работники второй группы будут осуществлять физическую охрану, третьей - охрану общественного порядка. Количественный состав групп Б и С пока не известен.

Перед тем как приступить к выполнению заданий, бойцы пройдут двухмесячный базовый курс обучения под руководством инструкторов.

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Как сообщал УНИАН, в процессе реформирования МВД в структуре Национальной полиции создается 6-тысячный Корпус оперативного внезапного действия. Это спецподразделение должно профессионально и качественно исполнять функции, которые ранее возлагались на такие подразделения, как «Беркут», «Сокол», «Грифон» и другие.

16 октября 2015 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что КОВД будет главным ударным подразделением полиции в борьбе с организованной и вооруженной преступностью.