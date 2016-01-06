В центре Львова установили Рождественский Дидух (фотогалерея)

Как передает корреспондент УНИАН, после церемонии торжественного вынесения Дидуха из городской Ратуши его в сопровождении Звездарей пронесли по центру города и установили на площади Яворского.

В торжествах приняли участие городской голова Львова Андрей Садовый, священники, семьи погибших военнослужащих, участники антитеррористической операции и общественность города.

Читайте такжеНа Рождество Украину накроет циклон, сегодня на Киевщине объявлено штормовое предупреждение

Для львовян и гостей города выступили творческие коллективы.

«Пусть всегда этот красивый Дидух – большой здесь, на площади, и каждый обжинковый сноп в квартирах – напоминает нам о небесном хлебе, Господе нашем Иисусе Христе, который с большой любовью стал для нас ежедневным хлебом, ежедневной пищей. Чтобы мы вкусили полноту жизни и изобилие Божьих благословений», - поздравил всех военный капеллан о. Михаил.

Рождественский Дидух состоит из около 150 снопиков и достигает трех метров в высоту. На площади Яворского во Львове Дидух будет стоять до 19 января.