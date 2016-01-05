Муфтият Крыма будет создан на материковой части Украины - Джемилев

11:09, 05 января 2016
Общество
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Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что на материковой части Украины будет создано Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) с главным офисом в Киеве.

джемилев / youtube.com

Об этом он сказал в интервью агентству QHA.

"Почему есть необходимость создания муфтията в Киеве? Потому что Муфтият Крыма сейчас находиться в полном подчинении оккупанту. Что они скажут, то и делают. То есть Муфтият Крыма сейчас не отображает чаяния и мысли мусульман Крыма. Вынуждено не может этого делать", - сказал он.

Джемилев отметил, что в Крыму фактически действуют два муфтията – Таврический, созданный российскими "властями" "в противовес, для конкуренции" ДУМК.

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"Там люди, у которых нет ни веры, ни религии. Все для политического шантажа. Проводятся политические игры такого толка: "Если не подчинитесь нам, все мечети мы отдадим Таврическому муфтияту". Муфтий наш оказался человеком ненадежным. Полностью подчинился им. По этой причине мы приняли решение о создании тут муфтията, который будет отображать мысли и желания крымских татар", - отметил нардеп.

Он добавил, что необходимость создания ДУМК на материковой части Украины продиктована также наличием большого количества крымских татар, которые выехали с территории полуострова. По словам Джемилева, это около половины из 35 тысяч выехавших с полуострова.

"В Херсоне есть 7-8 тысяч крымских татар, которые всегда проживали там, также там живут турки-месхетинцы. Конечно же, правильно было бы создать муфтият там, но мы подумали что правильнее будет, если он будет в Киеве. В Херсоне и в других областях могут быть его филиалы или находиться имамы", - рассказал уполномоченный президента.

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Джемилев также отметил, что вопрос создания муфтията на материковой Украине уже обсуждался с другими религиозными организациями, и в дальнейшем будет налажено сотрудничество с ними.

"Есть тут и хабашиты, они полностью сотрудничают с русскими, командует ими какой-то Ахмет Тамим. С ними мы не можем установить диалог, потому-что у них другие политические цели. Но остальные религиозные организации поддерживают нас", - добавил он.

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