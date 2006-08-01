”До трагической смерти журналиста Гонгадзе, я никогда не слышал его имени”

Председатель Совета директоров «Альфа-Групп» Михаил ФРИДМАН опровергает все обвинения представителей Фонда гражданских свобод Бориса БЕРЕЗОВСКОГО о якобы его причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в комментарии М.ФРИДМАНА относительно некоторых публикаций в украинских СМИ, переданном УНИАН.

В частности, М.ФРИДМАН заявил: «Меня уже не поражает вопиющая абсурдность и бессмысленность обвинений, выдвигаемых против меня сотрудниками Фонда гражданских свобод Б.БЕРЕЗОВСКОГО. Остается лишь выразить сожаление по поводу явного кризиса жанра Фонда и лиц за ним стоящих. Странно, что меня еще не обвиняют в подготовке покушения на Президента США в Тбилиси, убийстве Льва Троцкого и попытках ограбления «Форт Нокс».

При этом М.ФРИДМАН официально заявляет, что «до трагической смерти журналиста Георгия Гонгадзе, я, к сожалению, никогда не слышал его имени. Я выражаю соболезнования и сочувствие семье покойного, в том числе и в связи с тем, что даже человеческое горе не может, очевидно, остановить пиар-интриганов».

Кроме того, глава «Альфа-групп» официально заявляет, что «никогда не имел чести лично знать г-на МОРОЗА. Никогда не разговаривал по телефону и не обменивался никакими письменными сообщениями ни с ним, ни с его представителями».

«Я намерен всеми имеющимися в моем распоряжении законными средствами защитить свое доброе имя, деловую репутацию, личные честь и достоинство», - заявляет М.ФРИДМАН.

Он также сообщил, что направит официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать разъяснение в отношении инцидента, связанного с информацией, распространенной Фондом гражданских свобод.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор Фонда гражданских свобод Александр ГОЛЬДФАРБ заявил, что вчера предоставил в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины показания свидетеля, который утверждает, что убийство Г.Гонгадзе якобы было осуществлено по заказу нынешнего председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА в сговоре с председателем российской финансово-промышленной структуры “Альфа-групп” М.ФРИДМАНОМ.

По словам А.ГОЛЬДФАРБА, свидетель отмечает, что в конце лета 2000 года А.МОРОЗ несколько раз ездил в Москву. Цель этих поездок заключалась в том, чтобы заручиться финансовой и политической поддержкой со стороны «Альфа-групп». Как утверждает свидетель, А.МОРОЗ хотел получить финансовую поддержку деятельности своей политической партии, а также с помощью М.ФРИДМАНА заручиться покровительством имевших политическое влияние членов российского правительства, что могло помочь А.МОРОЗУ в его усилиях устранить Леонида КУЧМУ с поста Президента Украины.

Позже Генеральная прокуратура Украины заявила, что свидетельства гражданина США, которые передал А.ГОЛЬДФАРБ, не содержат никаких объективных данных о причастности председателя ВР А.МОРОЗА к заказу на совершение убийства журналиста Георгия Гонгадзе.