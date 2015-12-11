На Донетчине задержан завербованный ФСБ СБУшник

Как сообщает пресс-центр СБУ, представители незаконной вооруженной группировки "МГБ ДНР" совместно с куратором от ФСБ России завербовали подполковника спецслужбы в декабре прошлого года.

Злоумышленник, используя конспирацию, поставлял боевикам данные о деятельности СБУ в районе проведения антитеррористической операции.

Для связи с террористами он привлек свою мать, которая лично возила флешки с информацией на временно оккупированные территории.

Читайте такжеВ Славянске задержали железнодорожника-пропагандиста, сливавшего информацию боевикам (видео)

"Установлено также, что предатель – товарищ одного из главарей террористической организации "ДНР" Александра Ходаковского, с которым они занимались рукопашным боем и боем на ножах", - заявляет СБУ.

Злоумышленник и его мать задержаны.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.