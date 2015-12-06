Порошенко обещает, что военные будут получать не меньше, чем полицейские

Об этом президент Петр Порошенко сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам. «Недавно была обнародована информация о том, что минимальная заработная плата полицейского будет составлять 6 тыс. 133 грн, где-то так», - заявил глава государства.

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«Я подчеркиваю и настаиваю: денежное обеспечение защитника отечества будет не меньше, чем эти 6 тыс. 133 грн», - отметил Петр Порошенко.

По его словам, проект бюджета был рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны, и «расходы на национальную безопасность и оборону являются единственными расходами, которые не сокращаются в этом очень тяжелом 2016 году».

«Средства мы найдем, чтобы эта позиция была защищена и обеспечена», - заверил президент.