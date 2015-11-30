Кабмин утвердил даты, которые будут рабочими днями вместо Рождества, 8 марта и Дня Конституции

Соответствующее распоряжение от 11 ноября 2015 года № 1155-р обнародовано на правительственном портале.

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"С целью создания благоприятных условий для празднования 7 января - Рождества Христова, 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины, а также рационального использования рабочего времени рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственного казначейства и банков) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2016 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни: с пятницы 8 января - на субботу 16 января; с понедельника 7 марта – на субботу 12 марта; с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля", - говорится в документе.

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Специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк.