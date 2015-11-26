В Советском союзе в 1932-1934 годах от голода умерло 8,7 миллионов человек – Институт демографии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, которые обнародовал заведующий отделом Института Александр Гладун сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Голод не обошел и другие республики Советского союза. Потери из-за сверхсмертности в результате голода во всем СССР составили 8,7 млн», - заявил он.

«Среди республик СССР Украина занимает первое место по абсолютным объемам потерь из-за сверхсмертности, а Казахстан имеет самые высокие показатели потерь из-за сверхсмертности в расчете на тысячу населения в течение всего периода голода», - сказал Гладун.

Также, согласно данным исследования, относительные потери из-за сверхсмертности в 1933 году наибольшими были в Казахстане и Украине. Значительно меньшими были потери России, еще меньше – в республиках Средней Азии, в Беларуси и в республиках Закавказья.