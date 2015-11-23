Европейские троллейбусы могут появиться в Мариуполе уже до конца года

Троллейбусы из Европы будут в Мариуполе до конца года.

Об этом 0629 рассказал главный инженер ТТУ Коваленко Иван Михайлович.

Коваленко говорит о том, что тендер на покупку троллейбусов и трамваем проходит в запланированные сроки. Также завершен тендер на закупку автобусов, по его словам, договор уже заключен. Тендер с трамваями завершен также, однако с победителем ТТУ еще не определились. Поставка 11 троллейбусов из Евросоюза ожидается до 31.12.

"Все проходит в установленные сроки", - уверяет он. "Как нам выделяют деньги, так мы проводим тендер", - рассказывает он.

Также, по словам Коваленко будет рассматриваться вопрос о начале работы школьного автобуса.