Оккупационные власти Крыма из-за проблем с электричеством объявили понедельник выходным

Оккупационные власти Крыма из-за проблем с электроснабжением полуострова объявили понедельник выходным днем.

Как сообщает пресс-служба «Мининформ РК», соответствующий указ подписал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, выходной день не предусмотрен для государственных и муниципальных служащих.

Напомним, 22 ноября 2015 года в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации в связи с отключением полуострова от энергосистемы Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя двое из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

21 ноября на место обрушения электроопор в Чаплинку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы окружили взорваны линии электропередач и участников блокады Крыма. Произошла небольшая стычка.

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В Минэнерго заявили, что сегодня в результате повреждений линий и подстанций энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.