Червоненко предлагает Ющенко наградить Тимощука за патриотизм

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО обратился к руководству государства с предложением наградить игрока сборной Украины по футболу Анатолия ТИМОЩУКА за распространение патриотических настроений и популяризацию Украинского государства на мировой арене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе агентства, 23 мая Е.ЧЕРВОНЕНКО направил письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой представить к награде украинского футболиста.

Как известно, 14 мая в Манчестере российский клуб «Зенит», капитаном которого является А.ТИМОЩУК, в финальном матче за Кубок УЕФА победил шотландский "Глазго Рейнджерс".

Во время церемонии награждения президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ вручил Кубок А.ТИМОЩУКУ, который вышел на награждение с флагом Украины.