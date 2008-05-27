Червоненко предлагает Ющенко наградить Тимощука за патриотизм
13:16, 27 мая 2008Общество
1027 0
Глава Нацагентства прислал письмо
|Капитан "Зенита" Анатолий Тимощук с Кубком УЕФА. Фото АР
Как сообщили УНИАН в пресс-службе агентства, 23 мая Е.ЧЕРВОНЕНКО направил письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой представить к награде украинского футболиста.
Как известно, 14 мая в Манчестере российский клуб «Зенит», капитаном которого является А.ТИМОЩУК, в финальном матче за Кубок УЕФА победил шотландский "Глазго Рейнджерс".
Во время церемонии награждения президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ вручил Кубок А.ТИМОЩУКУ, который вышел на награждение с флагом Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter