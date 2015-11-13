На Донетчине боевик "Оплота" по кличке "Бейбик" получил 8 лет тюрьмы

Как говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, 9 ноября Дзержинский городской суд полностью поддержал позицию государственного обвинения и признал виновным 21-летнего жителя поселка Красноярское Добропольского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей , штампов) УК Украины.

Следствие установило, что мужчина в период с декабря 2014 по апрель 2015 года приехал во временно неконтролируемый украинской властью Донецк и вступил в структурное подразделение террористической организации "ДНР" - батальон "Оплот".

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Получив позывной "Бейбик", мужчина незаконно получил оружие для охраны блокпостов и других объектов, захваченных террористами. Кроме того, осужденный контролировал перемещение автотранспорта и физических лиц на блокпосту в Дзержинске, осматривал автомобили и вещи пассажиров, угрожая применением огнестрельного оружия.

В апреле текущего года мужчина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины с поддельным паспортом гражданина Украины.

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В ходе судебного разбирательства террорист не признавал своей вины, однако государственным обвинением было предоставлено достаточное количество доказательств.

Решением суда мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы.