Саудовская Аравия больше всего ценит в Украине сельское хозяйство

Саудовская Аравия считает наиболее перспективным сотрудничество с Украиной в сфере сельского хозяйства.

Об этом заявил министр торговли и промышленности Королевства Саудовской Аравии Абдулла ибн Ахмед Зейнал Али РЕЗА сегодня во время встречи с министром экономики Украины Богданом ДАНИЛИШИНЫМ, сообщила УНИАН пресс-секретарь министра экономики Украины Роксолана СТАДНИК.

По мнению Б.ДАНИЛИШИНА, Саудовская Аравия могли бы диверсифицировать существующие торговые отношения путем реализации совместных проектов во многих отраслях народного хозяйства, в сфере новейших технологий, активизации сотрудничества в инвестиционной сфере.

Толчком для углубления сотрудничества, убежден он, станет открытие Посольства Саудовской Аравии в Киеве.

С целью расширения двустороннего сотрудничества, Б.ДАНИЛИШИН пригласил саудовские компании принять участие в реализации инфраструктурных и других проектов, связанных с подготовкой к проведению в 2012 году в Украине чемпионата Европы по футболу, что открывает уникальные возможности для инвесторов.