Более половины украинцев недовольны реализацией реформ – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешом Шарма.

По его словам, данные исследования показывают, что отсутствие реформ и экономическая ситуация в государстве обусловливают последовательное и медленное размывание начального положительного импульса, который наблюдался в украинском общественном мнении на волне больших надежд на проведение реформ после Майдана.

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«Более половины - 56% украинцев - считают, что страна движется в неправильном направлении, и только 20% придерживаются противоположного мнения», - отметил Шарма.

Также он добавил, что мнение о том, что страна движется в неправильном направлении, является широко распространенным по всей стране и поддерживается большинством граждан в каждом регионе, причем ни в одном из регионов нет более 28% граждан, которые считали бы, что Украина движется в правильном направлении.

*** Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1 588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.