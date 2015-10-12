Количество сторонников идеи признать борьбу ОУН-УПА за независимость Украины превысило количество противников - опрос

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в октябре 2015 года, 41% опрошенных поддерживают идею признать ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины, 38% опрошенных – не поддерживают.

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Еще 21% украинцев не определились по этому вопросу.

Отмечается, что в течение 2014-2015 годов количество сторонников признания ОУН-УПА выросла с 27% до 41%, зато противников этой идеи стало существенно меньше (с 52 до 38%).

Таким образом, впервые за годы исследования данного вопроса число сторонников признания ОУН-УПА в Украине превысило количество противников.

Идею признать ОУН и УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины больше поддерживают на Западе (76%), а меньше всего на Юге (27%) и Востоке (23%).

Чем моложе респонденты, чем выше уровень образования и доходов, тем больше они поддерживают признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины. Также относительно больше поддержки среди мужчин и среди украиноязычных респондентов.