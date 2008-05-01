Цену на газ могут поднять ”задним числом” - эксперт

С сегодняшнего дня в Украине, согласно постановлению Кабмина, должен был подорожать газ для населения. Однако сначала соответствующее решение должна принять Национальная комиссия по регуляции электроэнергетики (НКРЭ). Эксперты считают, что такое решение появится в ближайшие дни, передает радио "Свобода".

Правительство определило, что газ будет дорожать с мая до декабря ежемесячно на 3%, а для тех, кто сжигает свыше 12 000 кубометров газа в год – на 5%. До конца года, в сравнении с апрелем, цена газа вырастет почти на четверть.

Эксперты говорят, что подорожания не избежать, но с какого именно дня начнет повышаться цена, еще не известно: это зависит от того, когда примет соответствующее постановление Национальная комиссия по регуляции электроэнергетики. Решение НКРЭ еще нет. В «Нафтогазе Украины» считают, что его могут принять «задним числом», ведь счета за май придут к потребителям лишь в начале июня.

Директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин говорит, что принятие решений таким способом является незаконным. Однако длительного промедления со стороны НКРЭ не будет, утверждает эксперт: «Национальная комиссия не может «задним числом» принять решение. Пока еще на сегодня его нет, очевидно, в первых числах мая или после праздников будет принято решение относительно повышения цен. Вероятнее всего, оно будет слово в слово повторять решение правительства».

Нужно создать прозрачный долгосрочный график повышения цены на газ

Экс-руководитель «Укртранснафты» Александр Тодийчук также соглашается, что повышение цен неминуемо. Ведь, по его мнению, Украина в настоящее время находится в своеобразном «ценовом оазисе», где цены на газ меньше, чем даже в странах-поставщиках. Поэтому обещания политиков обеспечить дешевый газ являются популистскими. Вместо этого, по мнению Тодийчука, правильный подход должен был бы заключаться в создании прозрачного долгосрочного графика повышения цены на газ.

«Было бы лучше для потребителей, если был бы согласован на хотя бы двух-трехлетнюю, а лучше пятилетнюю перспективу график роста цены – с тем, чтобы все потребители могли принять необходимые меры или для перехода на другие виды энергии, или для внедрения энергосберегательных технологий и в коммунальной сфере, и в производстве», – говорит экс-руководитель «Укртранснафты».

Одновременно, считает Александр Тодийчук, государство должно обеспечить социальную защиту для тех, кто в этом нуждается. Впрочем, для семейного бюджета тех, кто использует газ только для плиты и обогрева малых помещений (а это большинство украинцев) рост цены не будет критическим, говорит эксперт.