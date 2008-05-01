Шер рассказала о своем романе со «стеснительным мальчиком» Томом Крузом
14:52, 01 мая 2008Общество
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Певица старше Круза на 14 лет
Певица и актриса Шер рассказала о своем романе с Томом Крузом. Признание было сделано во время записи телешоу Опры Уинфри в Лас-Вегасе, которое выйдет в эфир 8 мая.
По словам Шер, отношения между ними завязались, когда Круз был еще «стеснительным мальчиком». «Это были длительные отношения. Правда. Я жила в его квартире. Он был таким замечательным, а я была без ума от него», - рассказала Шер, которая старше Круза на 14 лет. «Он был другим – стеснительным мальчиком, у которого не было денег», - добавляет она.
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