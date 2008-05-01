В Интернете обнародованы ответы на тесты по математике

13:57, 01 мая 2008
Общество
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В тестировании приняли участие 225 383 человека

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответы на тесты по математике.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине проводился второй этап независимого тестирования выпускников школ, которое является обязательным для всех желающих стать студентами.

В тестировании по математике приняли участие 225 383 человека, что составляет 85,5% от количества зарегистрированных.

22 апреля 2008 года состоялось тестирование по украинскому языку и литературе. Участие в нем приняли 92% из 512 тыс. зарегистрированных участников.

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