В Интернете обнародованы ответы на тесты по математике

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответы на тесты по математике.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине проводился второй этап независимого тестирования выпускников школ, которое является обязательным для всех желающих стать студентами.

В тестировании по математике приняли участие 225 383 человека, что составляет 85,5% от количества зарегистрированных.

22 апреля 2008 года состоялось тестирование по украинскому языку и литературе. Участие в нем приняли 92% из 512 тыс. зарегистрированных участников.