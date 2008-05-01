1-2 мая в Евпатории пройдет Чемпионат живых статуй

1-2 мая в Евпатории (Крым) пройдет открытый Чемпионат живых статуй.

Как передает корреспондент УНИАН, в массовом перфомансе примут участие актеры из Барселоны, Кракова, Лондона, Москвы, Парижа; Киева, Львова, участники из Крыма и Евпатории. «Евпаторийская команда - самая большая и многообразная, она имеет опыт работы в Париже и Амстердаме», - сообщил директор Евпаторийского городского центра досуга Виктор АРИХИН.

В скульптурных композициях будет раскрыта национальная, военная и другие темы. В Евпатории «оживут» многие известные личности: будут представлены живые статуи Наполеона, Петра I, Екатерины II, Потемкина, Суворова и т.д. В ходе проведения Чемпионата также планируется создать «живую картину». «Живая картина», скорее всего, будет одна, но очень крутая. Это будет премьера», - сказал В.АРИХИН.

1-го мая порядка 40-ка скульптур будут 2-3 часа стоять в центре Евпатории - на Театральной площади (в этот день Евпатория откроет курортный сезон-2008). «Они будут украшать площадь. Будет красивая картинка, можно будет рассмотреть все статуи: у кого какая фактура, грим, материал», - сказал В.АРИХИН.

2-го мая на улице в Евпатории, где проходит туристический маршрут «Малый Иерусалим», развернется главное действо Чемпионата живых статуй. «Люди будут иметь контакт с живыми статуями», - отметил директор Евпаторийского центра досуга. «Оживить» статую сможет любой, кто бросит монету или купюру: статуя совершит какое-нибудь движение, с ней можно будет сфотографироваться.

В.АРИХИН сообщил, что искусство актеров будут оценивать в таких номинациях, как: «классика», «креатив», «современная скульптура» и «композиция».

Гран-при Чемпионата составит 5 тысяч грн.

В.АРИХИН отметил, что таких чемпионатов, как открытый Чемпионат живых статуй, еще не проводили на территории СНГ. «В СНГ еще такого не проводили», - отметил директор Евпаторийского центра досуга. При этом он выразил уверенность, что Чемпионат в Евпатории пройдет не хуже, чем подобные мероприятия в Амстердаме. «У нас нисколько не будет хуже, чем в Амстердаме, а может быть, будет и интереснее», - сказал В.АРИХИН.

Организаторы открытого Чемпионата живых скульптур – власти Евпатории и Евпаторийский центр досуга.