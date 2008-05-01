Украиноязычные тесты по математике выбрали 68% участников

Среди тех, кто выразил желание сдавать тест по математике, 68% участников выбрали тесты на украинском языке, 31% - на русском.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Также 94 участника внешнего независимого оценивания избрали молдавский язык.

Некоторые участники тестирования выразили желание получить перевод заданий на венгерском и румынском языках.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине проводилось внешнее независимое оценивание абитуриентов по математике.