Украиноязычные тесты по математике выбрали 68% участников
03:28, 01 мая 2008Общество
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Данные министерства образования
Среди тех, кто выразил желание сдавать тест по математике, 68% участников выбрали тесты на украинском языке, 31% - на русском.
Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Также 94 участника внешнего независимого оценивания избрали молдавский язык.
Некоторые участники тестирования выразили желание получить перевод заданий на венгерском и румынском языках.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине проводилось внешнее независимое оценивание абитуриентов по математике.
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