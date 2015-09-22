Краматорск – единственный город в Украине, где снизили тариф на тепло для предприятий

Об этом сказал председатель Донецкой областной госадминистрации на коллегии в Краматорске, сообщает kramatorsk.info. "Краматорск - единственный город в Украине, где для предприятий тариф снизили, а для населения увеличили", – отметил Павел Жебривский.

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Также он добавил, что перед местными выборами раскачивать эту ситуацию недопустимо. Отметим, что в этом году тариф для населения за одну гигакалорию в крупнейшего поставщика тепла "Краматорсктеплоэнерго" вырос более чем на 80% и составляет 926,03 грн. В это же время, предприятия и организации будут платить за гигакалорию не намного больше - 954 грн (в прошлом году - 1125 грн). Обычно разница в цене на отопление и горячую воду для населения и организаций отличается в 2-3 раза в пользу населения.