Минобороны подготовило проект соглашения с НАТО для реформирования системы логистики ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник Министра обороны Украины по вопросам связей с общественностью, подполковник Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.

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«Министерство обороны Украины продолжает выполнение программы деятельности Кабмина и Стратегии устойчивого развития «Украина-2020», в рамках этой работы Минобороны подготовило проект соглашения с организацией НАТО по поддержке, который регламентирует сотрудничество в рамках трастового фонда НАТО по реформированию системы логистики и стандартизации», - отметил он.

«В настоящее время проект передан советникам при Минобороны и Генштабе ВСУ для обработки. С целью перехода ВСУ к новой системе логистического обеспечения по стандартам НАТО в Минобороны сформирован перечень национальных стандартов по управлению жизненным циклом вооружения и военной техники», - добавил Чернобай.