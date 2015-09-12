Супруга задержанного комбата "Слобожанщины" заявляет, что во время обыска им в квартиру подбросили гранаты
Инна Янголенко - супруга задержанного по подозрению в подготовке покушений на высокопоставленных лиц командира добровольческого батальона патрульной службы милиции «Слобожанщина» Андрея Янголенко заявляет, что во время обыска им в квартиру подбросили две гранаты.
У представителей батальона был изъят большой арсенал оружия / Фото пресс-служба СБУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом милиционер батальона «Харьков-1» Инна Янголенко сказала во время пресс-конференции в Харькове.
«Искали оружие. Нашли мой наградной АПС (автоматический пистолет Стечкина - УНИАН), патроны к нему, нашли макет «Томпсона», макет оружия, три газовых баллончика изъяли, ноутбуки, телефоны», - сказала она.
Янголенко подчеркнула, что видеозапись обыска не велась. По ее словам, следователи ходили за ней по комнатам, однако «были отлучения кого-то в туалет, то еще куда-то».
«В третью комнату заходим и целенаправленно открывают полку шкафа и достают оттуда две гранаты. Кладут, начинают фотографировать», - подчеркнула она.
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«Две разные гранаты. Одна Ф-1 и РГД, или что-то другое. Детонаторы отдельно», - добавила жена комбата, обратив внимание на то, что ей не давали подписывать протокол о проведении обыска.
«Гранаты не наши, их однозначно не могло быть в квартире», - подчеркнула она.
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Правоохранительные органы еще не предъявили официального обвинения командиру «Слобожанщины».
Янголенко отметила, что комбат «Слобожанщины» сейчас находится в военной прокуратуре в Краматорске.
Она выразила убеждение, что задержание комбата свидетельствует о попытке уничтожить батальон.
«Это третья попытка уничтожения нашего батальона «Слобожанщина». Первая - это обвинение во всех средствах массовой информации в мародерстве в зоне АТО. Проверка закончилась, справка о закрытии (производства) у нас есть. Второй момент – это подрыв нашего автомобиля. Снова не удалось. Слава Богу выжили. Теперь такая ситуация», - сказала Янголенко.
Она назвала «смехом» обвинения в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, с которым, как утверждает жена, у Янголенко были нормальные отношения.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября пресс-секретарь СБУ заявила, что Служба безопасности совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Арсена Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.
В результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группировку, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.
Также в Харькове задержали одного из организаторов группировки – руководителя батальона «Слобожанщина».
Сегодня, 12 сентября, в СБУ сообщили о проведении обысков у членов преступной группировки, которая готовила убийство министра внутренних дел и ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове.
У злоумышленников изъяты большой арсенал оружия, а также 2,5 тыс. евро, 370 швейцарских франков и наркотики.