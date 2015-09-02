Суд на два месяца арестовал семерых участников побоища под Радой без права внесения залога - советник Авакова

Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Суд арестовал на 2 месяца без права залога уже 7-х участников антигосударственных провокаций, спланированных массовых беспорядков и вооруженных нападений на правоохранителей, 31 августа под ВР. Такое решение, вероятно, принято судом в связи с выдвинутыми против них обвинениями за тяжкими статьями УК Украины, доказанными материалами предыдущих процессуально-следственных действий (Ст.348, 345, 294, 263 УК Украины). Включая ст.258 - "террористический акт" и ст. 255 - "создание преступной организации". Среди арестованных и подозреваемых в применении боевой гранаты РГО против нацгвардейцев Гуменюк", - говорится в сообщении.

Увага! ОНОВЛЕНО. Суд заарештував на 2 місяці без права застави вже 7-х учасників антидержавних провокацій, спланованих м... Posted by Зорян Шкіряк on 2 вересня 2015 р.

Как сообщает в соцсети журналист Александр Рудоманов, как минимум два участника столкновений - Криворучкин Михаил и Иван Сосна арестованы на 60 суток.

Криворучкін Михайло - 60 діб СІЗОІван Сосна - 60 діб СІЗО Posted by Олександр Рудоманов on 2 вересня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

Гуменюк был задержан в тот же день.