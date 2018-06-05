Неделя в цифрах

2 граждан Украины – режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко – были осуждены российским судом на 20 и 10 лет лишения свободы, соответственно.

2 из 3 пропавших 21 августа в Крыму крымских татар были найдены мертвыми, сообщают в Меджлисе недалеко от Симферополя.

3% украинцев довольны нынешним темпом реформ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного IRI - американским Международным республиканским институтом, сообщают украинские СМИ. 40% респондентов заявили, что никаких изменений не происходит, 32% выразили недовольство темпом реформ, 13% затруднились с ответом, а 12% заявили, что недовольны слишком быстрым темпом реформ.

3 раунда понадобилось украинскому боксеру Александру Усику, чтобы защитить титул Интерконтинентального чемпиона WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Таким образом, Усик одержал 8-ю победу подряд в 8-ми боях проведенных на профессиональном ринге. Все победы были одержаны досрочно.

3 гуманитарно-логистических центра на Донбассе планируется создать до конца августа, заявил президент Украины Петр Порошенко.

4 истребителя пятого поколения F-22 Raptor, 1 стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III и около 60 военнослужащих прибыли на авиабазу Шпангдалем в Германии для участия в военных учениях НАТО, которые пройдут в середине сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой сайт ВВС США.

12 украинцев были освобождены из плена боевиков, сообщил советник министра внутренних дел народный депутат Антон Геращенко.

20% подлежащего реструктуризации государственного долга будет списано, согласно соглашения правительства Украины с комитетом кредиторов. Не соглашается на списание 20% от 3 млрд долларов, выданных беглому украинскому экс-президенту Виктору Януковичу, только Россия, которая готова требовать от Украины возврата кредита в декабре 2015 года.

36,83 миллионов тонн может составить экспорт зерновых культур из Украины в 2015/2016 маркетинговом году, прогнозируют в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

58% украинцев не готовы переживать определенные экономические трудности, даже если это приведет к улучшению качества их жизни в долгосрочной перспективе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

66 миллиардеров в мире перестали быть таковыми за неделю падения фондового рынка, сообщают иностранные СМИ. В частности, в Китае статус миллиардера потерял 21 человек, в США – 9, в Индии – 6, в России – 5.

91 местный совет в Донецкой области и 31 местный совет Луганской области лишаются возможности проведения местных выборов осенью 2015 года, сообщают в Центральной избирательной комиссии.

120 гражданских грузовиков, которые перевозили уголь в Российскую Федерацию с неподконтрольной Украине территории, зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

155 украинских военных остаются в плену у боевиков, сообщают в Службе безопасности Украины. Украина находится в постоянном переговорном процессе по освобождению заложников.

374 объекта агропромышленного сектора, в том числе, монополиста на рынке этилового спирта концерн «Укрспирт» и крупнейшее соледобывающее предприятие «Артемсоль», Кабмин предолжил Верховной Раде исключить из перечня компаний, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации.

980 украинкам было присвоено почетное звание «Мать-героиня», говорится в соответствующем Указе президента Украины.

20 000 долларов взятки получил начальник Одесского городского отделения милиции за незаконное содействие в разрешении корпоративного конфликта и установление контроля за имуществом, за что и был задержан, сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

40 000 боевиков, в том числе, 9 000 кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, составляет российская вооруженная группировка на оккупированных территориях Украины, вблизи восточной границы Украины располагается еще более 50 000 российских военных, заявил президент Украины Петр Порошенко.

124 000 украинцев подали документы на получение гражданства Венгрии, сообщают венгерские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны. Более половины из этого количества хотят получить венгерский паспорт незаконно, считают в Будапеште.

477 000 человек поступили в украинские университеты в текущем году, сообщил министр образования Украины Сергей Квит. По его словам, первокурсников из этого числа насчитывается 307 000 человек.

1 500 000 паломников к святым местам ислама в Мекке ожидают власти Саудовской Аравии в текущем году, сообщают местные СМИ.

60 000 000 гривен предусмотрено выделить для обеспечения военнослужащих-пограничников жильем в 2015 году, заявил президент Украины Петр Порошенко. За эти средства строится 14 объектов жилья, из которых в текущем году должно быть введено в эксплуатацию 9.

950 000 000 евро Франция выплатила России в результате расторжения контракта о «Мистралях», сообщают французские СМИ.

97 000 000 000 долларов и 10 лет стройки может понадобится для капитального обновления фундамента Украины – инфраструктуры, подсчитал УНИАН.

232 617 000 000 гривен убытка до налогообложения получили крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, за первое полугодие 2015 года, сообщают в Госстате. Данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Маргарита Андреева