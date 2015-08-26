58% украинцев не готовы переживать экономические трудности для лучшей жизни в будущем – опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования на тему: «Динамика общественно-политических взглядов в Украине», проведенного 16-30 июля 2015 года социологической группой «Рейтинг», которые обнародованы на сайте группы.

Так, 34% респондентов ответили, что однозначно не готовы к экономическим трудностям; 24% - скорее «нет».

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В то же время, 31% опрошенных указали, что готовы к определенным экономическим трудностям ради улучшения качества своей жизни (5% - однозначно готовы, 26% - скорее «да»). 11% респондентов не определились с ответом.

На вопрос: «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине?», 60% респондентов ответили, что намного ухудшилось, 28% - немного ухудшилось, 8% - осталось на прежнем уровне, 2% - несколько улучшилось, 2% опрошенных не смогли ответить.

Опрос также показал, что у 55% респондентов намного ухудшилось экономическое положение за последние 12 месяцев, у 29% - немного ухудшилось, 14% ответили, что оно осталось на прежнем уровне, несколько улучшилось у 1% опрошенных, 1% - не смогли ответить на вопрос.

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На вопрос: «Что является более важным для вас – демократическая система власти или состоятельная экономика?», 52% респондентов ответили, что состоятельность, 33% - демократия, а еще 15% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено во всех регионах Украины (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) с дополнительной выборкой в Одесской области. Опрос проводился по случайной выборке в 1,2 тыс. постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,8%, а коэффициент охвата составил 62,8%.

Опросы в Одесской области проводилось по случайной выборке 665 постоянных жителей. Статистическая погрешность не превышает 3,8%, а коэффициент охвата составил 61,8%.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института по финансированию Агентства США по международному развитию.