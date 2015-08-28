СБУ стало известно о намерении России подорвать обстановку на Харьковщине "Русской осенью"

Как сообщает начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, эти провокационные вражеские действия являются ничем иным, как новым этапом агрессии Российской Федерации против Украины - так называемым "планом "Русская осень".

Отмечается, что плацдармом борьбы становится информационное пространство Украины.

"В последние дни в СМИ и в сети Интернет распространяются информационные материалы, которые имеют целью дискредитацию органов власти и правоохранительной системы, подстрекать население к недовольству властями накануне местных выборов, формирования предвзятого отношения к действующим руководителям области и будущих кандидатов в депутаты", - говорится в сообщении.

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По словам Абдулы, Россия для очередной атаки выбрала Харьковщину, "ведь регион является одним из ключевых форпостов сохранения единства всей страны".

"Уже почти полтора года, несмотря на все попытки расшатать ситуацию в регионе, органам государственной власти, местного самоуправления и правоохранителями при поддержке всех неравнодушных граждан удается сохранить мир и спокойствие на родной Харьковщине. Явно это не нравится кремлевским "кукловодам" и их прислужникам. По оперативным данным, за информационными акциями стоят спецслужбы Российской Федерации, которые, используя подконтрольные социальные сети, Интернет - ресурсы и СМИ, манипулируют общественным мнением", - отметил Абдула.

Так, СБУ призывает жителей Харькова и области не поддаваться на провокации, доверять информации только из проверенных источников, чтобы избежать распространения ложных слухов.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, Россия также перебрасывает на оккупированный Донбасс большое количество тяжелого вооружения и войска для наступления.