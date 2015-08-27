67% украинцев убеждены в необходимости передачи больше прав от центральной власти на места - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования на тему: «Динамика общественно-политических взглядов в Украине», проведенного 16-30 июля 2015 года социологической группой «Рейтинг», которые опубликованы на сайте группы.

Вместе с тем 19% респондентов не определились с ответом на вопрос о передаче полномочий на места, 14% считают, что это не нужно делать.

На вопрос: «Способны ли местные власти и общины взять на себя больший объем прав в результате возможной реформы децентрализации?», 58% опрошенных ответили «да», 20% - «нет», а еще 22% - затруднились ответить.

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Исследование было проведено во всех регионах Украины (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) с дополнительной выборкой в Одесской области. Опрос проводился согласно случайной выборке 1,2 тыс. постоянных жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,8%, а коэффициент досягаемости составил 62,8%.

Опрос в Одесской области проводилось согласно случайной выборке 665 постоянных жителей. Статистическая погрешность не превышает 3,8%, а коэффициент досягаемости составил 61,8%.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.