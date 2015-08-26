Общественные активисты объявили о вознаграждении за доказанные факты коррупции среди полицейских

Об этом эксперт ОО «Свідомі» Яна Мирошник сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«Общественная организация «Свідомі» - ее деятельность направлена на предупреждение и предотвращение коррупции в Украине - она решила присоединиться к этому вопросу. Поэтому мы решили объявить денежное вознаграждение тому, кто зафиксирует коррупционное деяние, совершенное сотрудником новой полиции», - сказала она.

Мельник отметила, что это «ни в коем случае не побуждение или провокация, а больше - помощь новой полиции не упасть в наших глазах и достойно дальше проводить свою деятельность».

Она сообщила, что акция продлится в течение месяца - с 1 сентября по 1 октября. Сумма вознаграждения составит 5 тыс. грн, которые получит первый человек, который предоставит достоверные эксклюзивные факты совершенного коррупционного деяния сотрудником патрульной полицейской службы.

«Мы хотим донести до каждого сотрудника новой полиции то, что общественность держит руку на пульсе. И каждую минуту при любом задержании нарушителей общественность за ними наблюдает и готова публично говорить об их нарушениях», - отметила Мельник.

В то же время она подчеркнула, что за почти два месяца работы полицейских в Киеве не было ни одного официально сообщения, что кто-то из полицейских совершил коррупционное деяние.

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Как отметил депутат Киевсовета (внефракционный) Олег Петровец, попасть в ряды полиции не просто, но нет гарантий того, что, пройдя все необходимые испытания, «человек останется порядочным».

«Определителей и превентивных мер, проверки, которые установили бы, будет он коррупционером или нет, нет», - добавил он.

Петровец отметил необходимость привлечения общественности к контролю работы полиции, к предотвращению коррупции.

«Мы ждем от этого мероприятия именно превентивного эффекта для того, чтобы был сигнал полиции: чтобы она была показательной, а не временно показушной», - сказал депутат.

В свою очередь политолог Сергей Таран отметил, что для того, чтобы произошел необратимый процесс изменений в украинской милиции, необходимо обеспечить публичность и контроль за ее работой.

Он высказался в поддержку инициативы ОО «Сознательные».

«Я очень хочу верить, что эта инициатива не будет успешной, что никаких нарушений не будет найдено, никто не получит деньги», - сказал Таран.

ОО «Сознательные» является платформой экспертов, активистов и деятелей различных направлений, объединенных для осуществления системного антикоррупционного контроля органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц в Киеве, а также приведения их деятельности в соответствие с законодательством и интересами общественности.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба начала работу в Киеве 4 июля.