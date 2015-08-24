Украинский руфер поднял флаг Украины на вулкане Кибо в Африке (фото)

Об этом украинский руфер написал на своей странице в соцсети. "В честь Дня Независимости Украины мы подняли наш родной желто-голубой флаг над самой высокой вершиной Африки - на вулкане Кибо массива Килиманджаро" - написал он.

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"Теперь он будет развиваться на ветру на высоте 5895 м над уровнем моря, встречая всех радостных покорителей Килиманджаро. Украина, родная моя, с Днем Независимости. Мы обязательно победим!", - написал руфер.

Он также разместил в социальных сетях фотографию, на которой запечатлен момент водружения флага.

23-летний Евгений Лата также является волонтером, он неоднократно посещал зону АТО, куда возил гуманитарную помощь украинским военнослужащим, в том числе, вместе с известным руфером Мустангом (Павлом Ушивцом) - в осажденный боевиками Донецкий аэропорт.