"Правый сектор": Розыск лидеров ДУКа - очередное кольцо репрессий против добровольческих движений

Об этом заявил спикер политического движения "Правый сектор" Артем Скоропадский, сообщает 112.ua.

По его словам, местонахождение объявленного в розыск Стойки неизвестно.

"Безусловно, место его нахождения нам неизвестно. Он, как руководитель первого запасного закарпатского батальона ДУК "Правый Сектор" ушел в леса, в горы, с тех пор мы с ним не общались, потому что мы понимаем, что справедливого какого-то суда мы ждать не можем", - заявил он.

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По его словам, правоохранительные органы не обращались к "Правому сектору" относительно местонахождения Стойки.

"Нет, к нам никто не обращался, и смысл ситуации в том, что, по большому счету, вот это заявление МВД - это очередное кольцо репрессий со стороны МВД в сторону добровольческих движений", - добавил Скоропадский.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство внутренних дел объявило в розыск командира 1-го (закарпатского) запасного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Стойку.

Напомним, МВД называет ключевым лицом вооруженного конфликта в Мукачево руководителя "ПС" на Закарпатье, бывшего работника милиции Стойку. По данным МВД, 32-летний Стойка во время службы в органах внутренних дел дважды привлекался к дисциплинарной ответственности - в 2007 и 2009 годах. В июле 2009 года он был уволен из органов внутренних дел за служебное несоответствие.

В марте этого года Стойка был назначен приказом командира ДУК "Правый сектор" Андрея Стемпицкого комбатом 1-го запасного батальона ДУК "ПС".

В Мукачево 11 июля произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. Конфликт возник между участниками "ПС" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.