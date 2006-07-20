Крымские власти готовятся предотвратить чрезвычайную ситуацию

Крымские власти готовятся к проведению сброса воды из сакского озера Сасык-Сиваш в Черное море, поскольку в настоящее время уровень воды в озере превышает допустимый, а разделительная дамба частично размыта, что создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в случае экстремальных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совета министров АРК.

В связи со сложившейся ситуацией сегодня Постоянная комиссия Совмина по техногенно-экологической безопасности обязала Республиканский комитет по охране окружающей природной среды и крымскую СЭС в кратчайшие сроки рассмотреть и согласовать проект проведения работ по аварийному водосбросу из северной части озера Сасык-Сиваш в море. Кроме того, в срок до 31 декабря текущего года будет разработан общий проект проведения работ по сбросу воды из озера в Черное море. "Реализация данного проекта предусматривает вложение значительных средств и серьезную научно-техническую экспертизу", отмечает пресс-служба крымского правительства.

Во время сегодняшнего заседания Постоянной комиссии заместитель Председателя Совмина Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что для проведения аварийно-восстановительных работ на дамбе необходимо как можно скорее освоить выделенные Сакской райгосадминистрации из природоохранного фонда республиканского бюджета 150 тысяч гривен. В настоящее время из этой суммы освоено только 45 тысяч гривен.

Помимо этих средств на проведение восстановительных работ ожидается поступление 300 тысяч гривен субвенции из Государственного бюджета Украины.