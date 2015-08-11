Под Мариуполем задержали мародера, который вывозил вещи из заброшенных домов Широкино

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области, во время несения службы на стационарном посту сотрудники ГАИ остановили автомобиль «FIAT Ducato», водитель которого перевозил вещи из заброшенных домов Широкино.

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Правоохранители во время проверки грузового отсека обнаружили сантехнику, пластиковые стулья, мопед, велосипед, садовые инструменты, люстры, газовую колонку, посуду, бытовую технику. Каких-либо документов, подтверждающих право собственности на груз, у водителя не было, В ходе более детального опроса выяснилось, что все эти вещи водитель вывозит из домов села Широкино, жители которого покинули свои дома в связи с постоянными обстрелами, отмечается в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Первомайского райотдела милиции. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы