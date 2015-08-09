Вблизи Марьинки мужчина подорвался на растяжке

«Установлено, что потерпевший ехал из Донецка в Марьинку на скутере вместе со своим братом. На въезде в город парень отошел от дороги и подорвался на растяжке. От полученных травм он погиб на месте», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Крымском на минной растяжке подорвались трое военнослужащих

Обстоятельства и детали гибели жителя Марьинского района устанавливает следственно-оперативная группа Марьинского РО, добавили в милиции.