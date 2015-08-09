Вблизи Марьинки мужчина подорвался на растяжке
19:50, 09 августа 2015Общество
588
Мужчина в возрасте 21 года подорвался на растяжке вблизи города Марьинка, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.
Парень отошел от дороги и подорвался на растяжке / kavkazpress.ru
«Установлено, что потерпевший ехал из Донецка в Марьинку на скутере вместе со своим братом. На въезде в город парень отошел от дороги и подорвался на растяжке. От полученных травм он погиб на месте», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ Крымском на минной растяжке подорвались трое военнослужащих
Обстоятельства и детали гибели жителя Марьинского района устанавливает следственно-оперативная группа Марьинского РО, добавили в милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter