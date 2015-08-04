В Украине запретили еще три российских сериала и фильм

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Согласно сообщению, аннулированы прокатные удостоверения фильма "Красный лотос" и телесериалам "Каменская 1", "Отряд", "Спецкор отдела расследований".

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Как отмечается, прокатные удостоверения отменили из-за того, что в указанных лентах популяризируются силовые органы государства-агрессора.

Как сообщал УНИАН, в Украине запрещено к показу 162 фильма и сериала, которые были изготовлены в РФ с 1 января 2014 года.