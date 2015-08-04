В Украине запретили еще три российских сериала и фильм
20:58, 04 августа 2015Общество
9901 0
Государственное агентство по вопросам кино запретило в Украине показ трех российских сериалов и одного фильма.
Фотоиллюстрация / rusbase.vc
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Согласно сообщению, аннулированы прокатные удостоверения фильма "Красный лотос" и телесериалам "Каменская 1", "Отряд", "Спецкор отдела расследований".
Читайте такжеВ Минкульте насчитали 117 российских артистов, которые представляют угрозу нацбезопасности
Как отмечается, прокатные удостоверения отменили из-за того, что в указанных лентах популяризируются силовые органы государства-агрессора.
Как сообщал УНИАН, в Украине запрещено к показу 162 фильма и сериала, которые были изготовлены в РФ с 1 января 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter