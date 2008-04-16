Милиция призывает помочь с охраной мусульманских кладбищ

Крымская милиция направила в городские и районные администрации Автономии официальные письма о необходимости изыскания средств для организации гражданской охраны мусульманских кладбищ и взаимодействия с местной милицией.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму.

Как говорится в сообщении, во избежание совершения провокаций в преддверии 18 мая – Дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа – исполняющий обязанности начальника крымской милиции Николай ИЛЬИЧЕВ направил указание в органы внутренних дел Крыма изучить вопрос "о наличии на территории обслуживания каждого горрайоргана мусульманских кладбищ". «Принято решение об организации охраны максимального количества ритуальных объектов. В территориальных ОВД приняты меры по приближению пеших и мобильных нарядов к данным объектам. Этот вопрос поставлен в качестве приоритетного для участковых инспекторов милиции в отдаленных селах», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, отмечают в крымском Главке МВД, в тех регионах Крыма, где имеется значительное количество мусульманских захоронений, милиционерам будет проблематично самостоятельно справиться с поставленной задачей. «Поэтому принято решение о направлении в горрайадминистрации официальных писем о необходимости изыскания средств для организации гражданской охраны и взаимодействия с местной милицией», - говорится в сообщении.

В настоящий момент, по данным милиции, на территории Крыма имеется 1195 кладбищ (768 славянских и 427 мусульманских).

В настоящий момент Главное управление МВД Украины в Автономии вместе с правительством и парламентом Крыма уточняет официальное количество и месторасположение всех захоронений на территории полуострова.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 февраля на мусульманском кладбище в крымском пгт Нижнегорский вандалы разбили почти все надгробия – более 200. По данному факту было возбуждено уголовное дело, вандалы пока не найдены.

В ночь с 10 на 11 апреля на мусульманском кладбище в поселке Чистенькое в пригороде Симферополя неизвестные разрушили 39 надгробных камней. На заборе кладбища была написана оскорбительная по отношению к крымским татарам надпись, нарисована виселица и перечеркнутый национальный символ крымско-татарского народа - тамга. Возле забора кладбища неизвестные оставили 4 христианских венка. Правоохранители проводят расследование по данному факту.

И.о. начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Н.ИЛЬИЧЕВ после акта вандализма в пригороде Симферополя отдал приказ взять под охрану все мусульманские кладбища на территории полуострова.